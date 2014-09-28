Два грузовика столкнулись на сельской дороге в Гродненской области: 1 человек госпитализирован

Новости Беларуси. Курьезное ДТП произошло в Гродненской области. Два грузовика не смогли разъехаться там, где интенсивность трафика – пару автомобилей в сутки, в условиях прекрасной видимости и обзорности.

Авария произошла накануне днем в Берестовицком районе. Самосвал вез на ферму силос, автопоезд – в приемный пункт свеклу.

Водитель последнего проигнорировал знак «Уступи дорогу». В результате мощного удара самосвал развернуло в обратную сторону, а водителя выбросило из кабины, он зацепился ногами за кузов и повис вниз головой. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.