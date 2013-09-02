ДТП вблизи Жодино: два автомобиля оказались в кювете, засмотревшись на третий, уже лежащий там

Новости Беларуси. На трассе М1 вблизи Жодино накануне сразу три автомобиля оказались в кювете. Происшествия произошли в разное время. Сначала неприятность случилась с водителем польской фуры, перевозивший фрукты. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Водитель фуры, пытаясь минимизировать последствия аварии, оказался за пределами проезжей части. Водителю машины понадобилась помощь медиков. Его пассажир от госпитализации отказался, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Через некоторое время в кювете оказались еще один грузовик и микроавтобус. По словам очевидцев, водители засмотрелись на последствия первого ДТП и неожиданно для себя стали участниками второго.