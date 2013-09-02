Сразу три аварии в Беларуси: водители засмотрелись на опрокинутую фуру и съехали в кювет

Новости Беларуси. Невнимательность стала причиной крупной аварии на трассе М1. В кювете оказались сразу три машины.

За пределы дороги сначала вылетела одна фура, потом еще одна и микроавтобус. Причем произошло это в разное время. Большегруз, перевозивший фрукты, съехал в кювет еще ночью. Мужчина пытался уйти от столкновения с диким кабаном, который выскочил на дорогу. А водители двух других машин просто засмотрелись на опрокинутую фуру и сами попали в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.