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24 декабря на перекрестке улиц Ольшевского и Притыцкого горел автомобиль

24 декабря 2013 18:44
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Новости Минска. Горячее утро. 24 декабря на перекрестке улиц Ольшевского и Притыцкого горел автомобиль. Пожар был таким сильным, что движение на этом участке дороги частично остановилось. Клубы дыма были видны даже на соседних улицах.

По словам очевидцев, огонь охватил Газель в считанные секунды. Потушить его самостоятельно было невозможно. Справиться с огнем смогли только спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Причина происшествия сейчас устанавливается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Авария в Минске # авто # Видеофакт

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