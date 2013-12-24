Новости Минска. Горячее утро. 24 декабря на перекрестке улиц Ольшевского и Притыцкого горел автомобиль. Пожар был таким сильным, что движение на этом участке дороги частично остановилось. Клубы дыма были видны даже на соседних улицах.

По словам очевидцев, огонь охватил Газель в считанные секунды. Потушить его самостоятельно было невозможно. Справиться с огнем смогли только спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Причина происшествия сейчас устанавливается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.