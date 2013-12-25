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Маршрутка врезалась в бензовоз в Бресте. Пострадали 4 пассажира

25 декабря 2013 12:37
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Новости Беларуси. Авария на перекрестке Варшавского шоссе и бокового выезда с моста по бульвару Шевченко в Бресте. Маршрутное такси столкнулось с грузовым автомобилем MAN.  По предварительной версии, 33-летний водитель маршрутки решил объехать затор впереди перекрёстка, свернул на проезд, предназначенный только для поворота направо, а затем, чтобы вернуться на маршрут, нарушив правила, пересёк разделительный газон.

БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Миновав зелёную зону, маршрутка выехала на проезжую часть. В этот момент по прямой в направлении автодорожного пункта пропуска «Брест» на разрешающий сигнал светофора двигался бензовоз под управлением жителя Каменецкого района 1961 года рождения. Столкновения избежать не удалось.

Четверо пассажиров маршрутки с ушибами и ссадинами госпитализированы.

Напомним, несколько дней назад в Минске произошла авария с участием грузовика (смотрите видео). 19-летний водитель потерял управление, машина зацепила столб, перелетела через ограждение кольцевой и рухнула на развязку. Юноша чудом остался жив, не получил и царапины. А вот грузовик восстановлению не подлежит - разлетелся на запчасти.
 

# Авария в Бресте # авто

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