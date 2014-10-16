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ДТП на автодороге «Заславль-Дзержинск»: два человека погибли

16 октября 2014 14:45
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Новости Беларуси. Два человека погибли в результате ДТП. Авария произошла вблизи деревни Крылова на автодороге «Заславль-Дзержинск». 30-летний водитель легкового автомобиля на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Водитель грузовика не пострадал. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель, которого из железного плена освободили спасатели, умер в больнице. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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