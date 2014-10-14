Максимально допустимая скорость увеличена до 100 км/ч еще на одном участке МКАД

Новости Беларуси. Скоростной эксперимент на минской кольцевой продолжается. С этого дня разгоняться до 100 километров в час в крайней левой полосе можно еще на одном участке дороги – от Логойского тракта до проспекта Победителей.

Проект по увеличению скорости на МКАД стартовал на минувшей неделе. Новые знаки ограничения скорости тогда появились на участке от улицы Байкальской до Скорины.

В связи с этим были перенастроены и камеры фотофиксации. По словам специалистов, современное оборудование способно отслеживать скорость движения в отдельно взятой полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.