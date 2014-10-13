Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковушкой на перекрестке в Минске

Новости Беларуси. Сегодня днем сошедший с рельсов трамвай парализовал движение в центре столицы. При переезде перекрестка проспекта Машерова и улицы Красной передняя часть рогатого транспорта продолжила движение прямо, а задняя повернула направо. В результате – столкновение с остановившейся на светофоре легковушкой.

К счастью, никто не пострадал. Причины неудачного маневра сейчас выясняются. Вероятно, виной всему – сбой переводящих стрелок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Центрального района:

При проезде перекрестка Машерова – Красная, по предварительной версии, произошел сбой в переводящих стрелках. Передняя часть трамвая продолжила движение в прямом направлении, а задняя часть повернула направо. В результате ДТП трамвай и автомобиль получили механические повреждения.