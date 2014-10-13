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Несколько рейсовых автобусов столкнулись в Египте: погибли 30 человек, 15 ранены

13 октября 2014 17:01
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Новости Египта. Крупное ДТП в Египте. Несколько рейсовых автобусов столкнулись недалеко от курортного города Шарм-эль-Шейх. Погибли 30 человек, еще 15 получили ранение. Все они доставлены в больницу.

По предварительной информации, среди жертв и пострадавших иностранных граждан нет. На месте происшествия продолжает работу команда спасателей. Причины столь страшной аварии пока не известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте каждый год в автомобильных авариях гибнет около 12 тысяч человек.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Аварии в Египте

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