Несколько рейсовых автобусов столкнулись в Египте: погибли 30 человек, 15 ранены

Новости Египта. Крупное ДТП в Египте. Несколько рейсовых автобусов столкнулись недалеко от курортного города Шарм-эль-Шейх. Погибли 30 человек, еще 15 получили ранение. Все они доставлены в больницу.

По предварительной информации, среди жертв и пострадавших иностранных граждан нет. На месте происшествия продолжает работу команда спасателей. Причины столь страшной аварии пока не известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.