Что важнее: автостоянка или детская площадка? И кто претендует на титул «идиот парковки»?

У каждого есть двор, в котором он вырос. Наташа выросла во дворе по улице Алибегова, 13. Ещё её отец сажал здесь деревья. Но весной этого года Наташа и остальные жители домов вместо берёзок и клёнов из окна увидели строительный котлован. Сначала жильцы обрадовались: построят торговый центр. Он был давно здесь запланирован. Но всё оказалось не так безоблачно.

Житель дома №13 по улице Алибегова в Минске:

Нас обманывали всё время. Нам говорят: для людей, для людей…Ходили агитировали. Это было с 2000 года, что якобы здесь будет магазин хозтоваров.

Наталья Жданок, жительница дома №13 по улице Алибегова в Минске:

Оказывается, строится офисное здание. При этом, на первом этаже будет кафе и вот эта вот парковка на 136 мест.

Недоумению жильцов не было предела. Недалеко от их домов уже есть две парковки, рядом строится подземная. Зачем огород городить прямо под их окнами?

Жительница дома №13 по улице Алибегова в Минске:

Тут же всё-таки у нас и дети гуляют. Единственная площадка нормальная. А там хотят эту парковку поставить. И так дышать нечем, посмотрите. Всё машинами забито.

Кроме того, прямо напротив их двора находится частный сектор, который планируют сносить. Почему бы там не разместит столько парковок, сколько душе угодно?

Наталья Жданок:

Но эта же зона, она по генплану должна быть застроена. Почему нельзя парковки перенести на 10 метров в сторону?

Длительная переписка с властями заняла более полугода. Жильцы собрали 500 подписей против проекта. Но внятных ответов, почему офисное здание с парковками должно разместиться именно в их дворе, жильцам добиться так и не удалось.

Наталья Жданок:

То общественное обсуждение, которое должно было быть, его не было. Администрация мотивирует это тем, что вот эта стройка началась на год раньше, чем было введено общественное обсуждение.

Автолюбителей среди жильцов хватает, и они понимают, что значит лишнее машиноместо. Но ещё жива в памяти история, когда в соседнем дворе машина задавила полуторагодовалого ребёнка. Что же будет, когда здесь начнут парковаться сотни автомобилей?

Наталья Жданок:

На данный момент компромисс не нашёлся. Вот сегодня я вытащила из своего почтового ящика письмо из санстанции, и они пообещали, что вместо 50 парковок, которые будут возле детской площадки, они сделают 27. Нашему микрорайону уже 30 лет, и машины жильцов в общем-то более-менее пристроены.

Пётр Прудников, заместитель генерального директора по строительству КУП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Улица Алибегова переходит в улицу Горецкого. На улице Горецкого у нас целый комплекс автостоянок, на которых сегодня даже имеются свободные места.

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Этот вопрос находится в компетенции администрации Московского района. Мы, конечно же, жилищные организации, всегда на стороне жителей выступаем. То есть у нас есть свои проблемы по обслуживанию дворовых территорий, в то же время, конечно, надо учитывать все интересы жителей. И тех жителей, у кого автомобили есть, и тех жителей, у кого автомобилей нет, которые хотят, чтобы были большей площади зелёные насаждения, газоны во дворах, чтобы детские площадки были укомплектованы. То есть мы стараемся учитывать по возможности все интересы.

Наталья Жданок:

Что такое 7 тысяч площадей офисных? Вы можете представить себе эту цифру? Это каждую минуту автомобиль подъезжаем и уезжает. То есть там такая «движуха», по-другому не скажешь, хуже, чем на проспекте.

Маргарита Язинская:

Я думаю, что проект если есть, то он же согласован со всеми службами.

Андрей Зырянов: «В Минске уже сейчас с приезжими у нас порядка 800 тысяч машин. Парковочных мест порядка 200 тысяч. Но в чём есть сложность – в эффективности контроля. Потому что сотрудников ГАИ ещё меньше, чем парковочных мест.»

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В Минске уже сейчас с приезжими у нас порядка 800 тысяч машин. Парковочных мест порядка 200 тысяч. Это паркинги, стоянки, гаражи. Вся остальная масса автомобилей хранится… ну, не то чтобы в неположенных местах. Это проезды, дворовые территории – вся территория Минска.

Ирина Плавская, заместитель председателя РОО «Совместное домовладение»:

Мне кажется, прежде всего, надо идти навстречу друг другу. Проработав почти 10 лет председателем товарищества собственников, я увидела тоже непринятие жильцов из соседних домов, которые уже были до того, как построили наш дом и наше товарищество собственников, что ситуация ими была принята в штыки. Организовали тоже там места для стоянки, хотя это всё было по проекту, и с нами, новыми собственниками, никто это не согласовывал. К сожалению, 10 лет я почти работала и 10 лет продолжалась борьба, по-другому это не назовёшь. И то, что нам удалось сделать за эти годы, это только организовать на внутридворовой территории установку шлагбаума, который, хочу заметить, до сих пор не узаконен. Он стоит уже, наверное, лет 8. Здесь ведь нельзя целиком и полностью кивать только на органы государственной власти. Мы должны говорить о том, что собственники, как жилья, так и автовладельцы, должны позаботиться о том, чтобы у них было парковочное место. Перед тем как приобрести автомобиль, будущий автовладелец должен быть озабочен проблемой, где он будет парковать эту машину.

Ирина Плавская: «Перед тем как приобрести автомобиль, будущий автовладелец должен быть озабочен проблемой, где он будет парковать эту машину.»

Андрей Зырянов:

У нас эта практика приживётся. Никуда мы не денемся. Это мировая практика. В принципе, это всё упирается в эффективный контроль, потому что сейчас люди не боятся, люди знают, что в любое место они поедут и где-нибудь это место себе найдут – на тротуаре, сбоку, во двор заедут. Первый раз, сели легковая машина попадается, 100 тысяч штраф, второй раз – 200 тысяч. Грузовая машина ещё дороже: от 500 и повторно до миллиона. Но в чём есть сложность – в эффективности контроля. Потому что сотрудников ГАИ ещё меньше, чем парковочных мест. И поэтому поставить у каждой машины какой-то контролирующий орган – это нереально в настоящий момент.

Вадим Шутько, активный участник интернет-форума «Идиоты парковки»:

Смысл существования нашего форума в том, чтобы люди находили свои машины там. То есть такой момент есть мощный, как общественное порицание, осуждение. И это работает. И в основном, конечно, люди пытаются ругаться со всем форумом сразу.

Андрей Зырянов:

Информируйте сотрудников ГАИ. Мы реагируем на каждый вызов, он фиксируется.

Юрий Важник: «Есть районы, где пустуют паркинги. Но в дефиците бесплатные места. Проблема, прежде всего, в деньгах.»

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте»:

Есть районы, где пустуют паркинги. Но в дефиците бесплатные места. И люди, конечно, экономят и ищут бесплатные места. За всё нужно платить. Проблема, прежде всего, в деньгах. Это должно стоит порядка одного доллара в час.

Олег Новицкий, автомобилист-предприниматель:

У нас скоро будет чемпионат мира по хоккею. И приедет множество иностранцев. И что, всех эвакуатором будем вывозить? Нет, конечно. Виновны власти. Они сегодня должны озадачиться. Правильно, платные парковки, да хоть 20 долларов в час, всё равно нужно делать. Отсеиваются люди, которые могут позволить себе автотранспорт, и те, которые не могут. Установите видеокамеры. И присылайте им «письма счастья».

Олег Новицкий: «У нас скоро будет чемпионат мира по хоккею. И приедет множество иностранцев. И что, всех эвакуатором будем вывозить?»

Андрей Зырянов:

Я всё ждал, когда дойдёт дело до видеокамер. Это самый эффективный способ борьбы. Это должно происходить без каких-либо межличностных контактов.

Юрий Важник:

А представьте себе, что электричество у нас бесплатное. Парковка – это коммунальная услуга, такая же, как и любая другая.

Вадим Шутько:

Перед тем, как требовать платить огромные деньги за парковку, нужно обеспечить работу общественного транспорта. Так, чтобы он нормально ходил, чтобы люди могли им пользоваться. Потому что сейчас намного удобнее ездить на машине.

Вадим Шутько: «Перед тем, как требовать платить огромные деньги за парковку, нужно обеспечить работу общественного транспорта. Вот когда вы дадите белорусам зарплаты французов, тогда можно будет и говорить об этом.»

Юрий Важник:

Посмотрите, сколько в Москве сейчас стоит билет на метро. На самом деле вещь должна стоить столько, сколько она стоит.

Вадим Шутько:

Вот когда вы дадите белорусам зарплаты французов, тогда можно будет и говорить об этом.

По статистике в среднем люди ездят на своих машинах всего лишь один ас в сутки. Всё остальное время их машины должны где-то стоять. Место в паркинге себе позволить могут немногие. А припарковаться во дворе не всегда получается. Какой же можно найти выход из ситуации?

Выход первый: арендовать место для парковки у себя во дворе. На нём напишут номер квартиры жильца, который заплатил за аренду деньги. Но гарантий, что сюда не встанет кто-нибудь другой, никаких.

Выход второй: шлагбаум. Правда, установить его уже после того, как дом был построен, сложно. А вот если дом находится в стадии проекта, такая палочка-выручалочка может появиться по просьбе жильцов. Тогда двор делится на парковки по обоюдному согласию автолюбителей.

Вариант третий: замок или эстакада. Специальный запорный механизм зарезервирует место для машины до вашего возвращения. Но чтобы установить такую парковку, больше половины жильцов должны дать своё согласие, а автомобилист – выложить из кармана кругленькую сумму.

Юрий Важник:

Мы отстаём на 30 лет от Запада. Можно увидеть, что у нас будет через 30 лет. У нас будет, как у них. Потому что они когда-то испытывали те же самые проблемы. Но они нашли силы пройти из точки А в точку Б.

Вадим Шутько:

Во всём мире решением является общественный транспорт. У нас ситуация получше, у нас не такая плотная застройка. Не в центре вполне можно уменьшить тротуары за счёт парковок вдоль дороги. Строить дополнительные парковки – это не глобальное решение. Глобальное решение – это общественный транспорт.

Олег Новицкий:

Нужно сделать платные парковки, чтобы стимулировать строительство новых паркингов. Вместе с этим мероприятием необходимо увеличение количества общественного транспорта. И объективно нам необходимо, чтобы в наши дворы приезжали к нам гости. Не нужно ставить там ограждения и барьеры. Мы 70 лет прожили за барьером.

Маргарита Язинская:

Что касается обслуживания дворовых территорий, каждый день мы, жилищные службы, сталкиваемся с этой проблемой. Для этого, я считаю, всё-таки нужно продолжить работу по оборудованию дополнительных парковочных мест. Поверьте, что ещё у нас есть такие территории, где ширина проезжей части 3–3,5 метра. Просто не разъехаться машинам. Мы планируем дальше привлекать средства жителей на эту работу, то есть тех автовладельцев, которые проживают непосредственно в этих домах.

Андрей Зырянов: «Как только белорус пересекает границу, он сразу становится намного законопослушнее, он находит парковочное место, не возмущается.»

Андрей Зырянов:

Как только белорус пересекает границу, он сразу становится намного законопослушнее, он находит парковочное место, не возмущается. То есть почему-то там эта система начинает работать, и никто не требует себе там личное парковочное пространство в центре с возмущением.

Юрий Важник:

Вообще у города должна быть транспортная политика. Её, к сожалению, сегодня нет. Это факт. Даже в генплане по вот этой теме парковок есть только, где их строить. Поэтому это должна быть системная концепция транспортной политики. И парковки – это коммунальная услуга. Как только мы её трактуем именно так, многие вещи становятся на свои места.

Пётр Прудников:

Бизнесу паркинг сегодня как объект неинтересен. Он сегодня убыточен. Мы знаем, как и что надо делать. Но мы не определились: за какие средства? Откуда их надо брать?

Ирина Плавская:

Я за то, чтобы, прежде всего, соблюдать замечательные законы, которые у нас существуют. Я за то, чтобы уменьшать иждивенческие настроения. За то, чтобы платить, если ты хочешь ездить на машине, а не бросать где попало машину. За центр города без машин. И за то, чтобы государство и автовладельцы шли навстречу друг другу.