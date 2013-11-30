Что думают белорусские водители о планируемом с 2014 года транспортном налоге за пользование дорогами

Китайцы озабочены автомобильными выхлопами, а белорусов встревожил транспортный налог за пользование автодорогами, который предлагает ввести Правительство в 2014 году.

В принципе, автолюбители в Беларуси бесплатно ездят по платным дорогам. Хотя для всего мира это, наверное, уникальная ситуация. Чтобы содержать автодороги в нормальном состоянии, кто-то должен платить: или государство (при коммунизме!), или пользователи (по правилам рыночной экономики). В Беларуси еще нет классического капитализма, но и коммунизм сохранился уже только в названии Компартии и улицы Коммунистической, на которой, кстати говоря, прописана наша телекомпания. Тем не менее, к хорошему привыкаешь – это первая причина тревог. А вот вторая: как будут взимать налог – по-честному или по справедливости?

Проехать «зайцем» не получится. Вместо кондукторов работают металлические конструкции со специальным оборудованием. И когда автомобиль проезжает под так называемым порталом, со счета списывается определенная сумма. И проезд оплачен.

Вот уже четыре месяца в Беларуси действует электронная система сбора платы за проезд. Нововведение рассчитано на транзитные авто, за исключением легковушек граждан Таможенного союза. Автоматическая технология успешно работает в более чем 40 странах мира. Сеть белорусских платных дорог насчитывает 815 километров.

Евгений Рокало, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Владельцы, собственники транспортных средств, масса которых превышает 3,5 т, тут нет распределения: белорусы – не белорусы. Платят все. В том числе, и белорусы. То есть вопрос оплаты для легковых транспортных средств сейчас не стоит и в данном случае даже не прорабатывается.

Однако с 2014 года Правительство предлагает взимать с автовладельцев дополнительную госпошлину. Это станет своеобразным допуском к участию в дорожном движении. Предположительно, сумма составит от 1 до 12 базовых величин в год. Вырученные средства направят на благоустройство дорог. Каким образом автомобилисты будут платить налог, пока не решено.

Водители:

Мне кажется, что в принципе вполне нормально. То есть сами же ездим – сами платим по факту.

Я против этого. И хотела бы как-то другим путем.

Кто-то стоит, не ездит, а должен платить. Кто-то больше ездит, пускай больше и платит.

За то, чтобы хорошо ездить, нужно заплатить.

Лишняя копейка по карману бьет – не есть хорошо.

Лишней копейки в кармане, конечно, не бывает никогда. Но, как говорится, за все нужно платить, а уж тем более за свой собственный комфорт. Сбор транспортного налога – практика мировая. Размер подобной госпошлины в России варьируется от 26 до практически полутора тысяч долларов. Взнос зависит от мощности двигателя. Украинцы платят, исходя из возраста машины и объема мотора. В Германии учитывается экологичность транспорта. А в Сингапуре и вовсе, прежде чем завести железного друга, нужно купить разрешение стоимостью от 70 тысяч долларов.

Ку Вон, водитель такси:

У нас есть система ИРП или взимание платы ха проезд по дорогам. Если вы заезжаете в определенный район, то автоматически с вашего счет снимаются деньги. В каждом автомобиле для этого установлен специальный датчик. Стоимость проезда зависит от времени суток.

Лукаш Давидюк в Беларуси проездом каждый месяц. Несколько лет он занимается перевозкой товаров из родной Польши в Россию. Белорусскими дорогами доволен. А ведь сравнить есть с чем – дальнобойщик исколесил всю Европу.

Лукаш Давидюк, водитель (Польша):

В Польше единого налога на транспорт мы не платим. Хотя знаю по опыту, во многих странах он есть, например, в Германии, Италии. Это обычное явление. А дороги у вас хорошие.

До 2008 года в Беларуси существовал дорожный фонд, который формировался за счет налогов.

Евгений Рокало, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В 2008 году дорожный фонд был отменен. Минуло пять лет, живем без дорожного фонда и финансирование всего хозяйства ведется из бюджета.

Но передвигаются по нашим дорогам не только машины организаций и предприятий, но и обычных граждан. Автомобиль уже давно из предмета роскоши превратился в средство передвижения. Крылатую фразу подтверждает статистика. Согласно рейтингам, Беларусь по количеству машин на душу населения примерно в седьмом десятке среди стран мира. Сейчас у нас зарегистрировано почти 4 миллиона авто. 15% из них, как предполагают эксперты, не эксплуатируются. Несложно подсчитать: если оставшиеся владельцы заплатят в среднем по 500 тысяч рублей предполагаемого налога, то госбюджет пополнится на 1 триллион 700 тысяч рублей. А это сотни километров отремонтированных автострад.

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр»:

Отремонтировать 1 км автомобильной дороги шириной 7 метров в настоящее время, по сложившимся за этот год ценам, стоит порядка 120 млн.

А еще более основательный ремонт с заменой старого дорожного полотна обходится куда дороже: до двух миллиардов рублей за километр. И это без учета замены дорожных знаков, ограждений, нанесения новой разметки, устройства автобусных остановок.

Сергей Васильевич – автолюбитель с полувековым стажем. В свои 70 по-прежнему за рулем. Новый налог на транспорт пенсионера не пугает. Мужчина перефразирует известную поговорку: любишь кататься, тогда за саночки плати.

Сергей Алексеев, пенсионер:

Лучше дороги будут, значит в государстве, в бюджете больше денег будет. Почему в Германии хорошие дороги? Потому что платят за проезд, за дороги.