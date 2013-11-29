Авария в Минске. На проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись две легковушки

Новости Минска. Серьезная авария в Минске. 29 ноября утром на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате пострадали три человека. По словам очевидцев, одну из машин занесло, и она выехала на встречную полосу. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, с наступлением холодов произошел всплеск ДТП с участием грузовых автомобилей — в основном на междугородных трассах. Фуры съезжают в кюветы и опрокидываются. Так подобная авария произошла в Минской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль оказался на боку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.