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Авария в Минске. На проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись две легковушки

29 ноября 2013 11:40
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Новости Минска. Серьезная авария в Минске. 29 ноября утром на проспекте Независимости лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате пострадали три человека. По словам очевидцев, одну из машин занесло, и она выехала на встречную полосу. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, с наступлением холодов произошел всплеск ДТП с участием грузовых автомобилей — в основном на междугородных трассах. Фуры съезжают в кюветы и опрокидываются. Так подобная авария произошла в Минской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль оказался на боку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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