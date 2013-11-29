29 ноября - Единый день безопасности дорожного движения в Беларуси

Новости Беларуси. «Пешеход – на переход!». Традиционно в последнюю пятницу месяца по всей стране проходит Единый день безопасности дорожного движения. На этот раз он будет посвящен предупреждению ДТП с участием пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Минске с начала года произошло более 600 аварий: 40 человек погибли, более 700-т получили ранения. При этом чаще других ДТП происходили с участием пешеходов. И что примечательно, каждый пятый такой инцидент случался по вине именно пеших участников движения.