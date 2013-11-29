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29 ноября - Единый день безопасности дорожного движения в Беларуси

29 ноября 2013 08:44
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Новости Беларуси. «Пешеход – на переход!». Традиционно в последнюю пятницу месяца  по всей стране проходит Единый день безопасности дорожного движения.  На этот раз он будет посвящен предупреждению ДТП с участием пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Минске с начала года произошло более 600 аварий: 40 человек погибли, более 700-т получили ранения. При этом чаще других ДТП происходили с участием пешеходов. И что примечательно, каждый пятый такой инцидент случался по вине именно пеших участников движения.

# авто # Правила дорожного движения

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