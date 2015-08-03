Брестский район: за рулем трактора, который задавил 8-летнего мальчика, был его отчим

Новости Беларуси. Трагедия в деревне Малые Зводы Брестского района произошла в минувшую субботу. Напомним, ребенок с друзьями играл прямо на проезжей части.

Как сообщили в Следственном комитете, 36-летний водитель транспортного средства являлся отчимом погибшего ребенка.

Следственный комитет Республики Беларусь:

По предварительным данным, накануне произошедшего он оставил трактор возле дома, чтобы зайти умыться. По возвращении, перед возобновлением движения, мужчина не увидел ребенка вблизи транспортного средства. УСК по Брестской области в отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проведенное освидетельствование показало, что он был трезв.