В Минске проходит республиканский конкурс профмастерства водители общественного транспорта

Новости Беларуси. «Формула-1» в троллейбусном парке. Водители общественного транспорта из Минска, Гродно, Гомеля, Могилёва и Бобруйска встретились 30 июля на ежегодном республиканском конкурсе профессионального мастерства.

49 опытных шофёров — среди них и три женщины — соревнуются в знаниях дорожных правил, скоростном маневрировании на длинных и коротких моделях, а также демонстрируют навыки выполнения таких элементов, как парковка, заезд в бокс и «змейка».

Заключительный и самый зрелищный этап республиканских соревнований пройдёт 31 июля. Водители будут состязаться на коротком «рогатом» общественном транспорте в автоспринте на точность и скорость.

Того, кто покажет высший пилотаж, ожидает повышение классности и премия, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.