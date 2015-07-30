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В Минске проходит республиканский конкурс профмастерства водители общественного транспорта

30 июля 2015 18:17
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Новости Беларуси. «Формула-1» в троллейбусном парке. Водители общественного транспорта из Минска, Гродно, Гомеля, Могилёва и Бобруйска встретились 30 июля на ежегодном республиканском конкурсе профессионального мастерства.

49 опытных шофёров  — среди них и три женщины —  соревнуются в знаниях дорожных правил, скоростном маневрировании на длинных и коротких моделях, а также демонстрируют навыки выполнения таких элементов, как парковка, заезд в бокс и «змейка».

Заключительный и самый зрелищный этап республиканских соревнований пройдёт 31 июля. Водители будут состязаться на коротком «рогатом» общественном транспорте в автоспринте на точность и скорость.

Того, кто покажет высший пилотаж, ожидает повышение классности и премия, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# авто # Общественный транспорт

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