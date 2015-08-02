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Почти 50 машин столкнулись на трассе в Могилевской области из-за горящих торфяников: 5 человек пострадали

02 августа 2015 10:30
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Новости Беларуси. Крупное ДТП в Могилевской области. На трассе столкнулись почти полсотни автомобилей. Причиной тому стала плохая видимость из-за горящих торфяников в Осиповичском районе. Спасатели ликвидировали возгорание еще накануне, но утром ситуация повторилась. Сыграло злую шутку и направление ветра.

Дым густой пеленой накрыл 4 километра дороги. В результате ДТП пострадали 5 человек, трое из них госпитализированы.

На данный момент направление ветра сменилось и видимость на трассе значительно улучшилась. Спасатели продолжают тушение торфяников, а инспекторы ГАИ устраняют последствия крупной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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