Нетрезвая минчанка-многодетная мать привезла ребенка на автомобиле к школе

Новости Беларуси. В интернете продолжают активно обсуждать тему ответственности родителей за безопасность детей. Речь идет не только о соблюдении правил дорожного движения, но и о поведении самих родителей.

Вероятно, сегодняшний случай, который произошел рядом с одной из столичных гимназий — еще один повод к разговорам. Нетрезвая женщина привезла своего ребенка на олимпиаду. Сотрудники ГАИ составили протокол. Теперь матери троих детей грозит лишение прав на срок до трех лет и штраф.

Андрей Зеленко, старший инспектор ГАИ Центрального района Минска:

На улице Леси Украинки, при подъезде к учебному заведению был остановлен водитель, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водителю грозит лишение водительского удостоверения на 3 года, штраф – от 15 до 35 базовых величин.

Напомню, столичная ГАИ работает в усиленном режиме, контролируя подъезды к школам уже больше недели. И по оценкам специалистов, такие рейды — не менее эффективные, чем операция «Фильтр». Так только за это время уже наказаны несколько нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.