На улице Лобанка в Минске по вине пьяного водителя пострадала 4-летняя девочка

Новости Беларуси. ДТП произошло 25 ноября около полудня на улице Лобанка.

Пьяный водитель за рулем Fiat врезался в автомобиль Mitsubishi, который остановился на красный свет светофора. Удар был настолько сильным, что Mitsubishi выбросило на пешеходный переход. Машина продвинулась в сторону двух пешеходов – женщины с ребёнком. По последним данным 4-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму легкой степени.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на перекрестке Одинцова – Лобанка пьяный водитель стал виновником серьёзной аварии 12 ноября. Решив развернуться, водитель не уступил дорогу встречной иномарке и врезался в неё на большой скорости. Как сообщил старший инспектор ГАИ Фрунзенского района, обоим автомобилям причинён значительный материальный ущерб. Водителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение права управления транспортным средством, а также штраф.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что вождение в нетрезвом виде грозит не только административной и уголовной ответственностью, но и создает высокую вероятность ДТП. При этом на дорогах из-за пьяных водителей часто страдают ни в чем не повинные посторонние люди, в том числе дети. ГАИ обращается с просьбой сообщать о любых фактах управления транспортом нетрезвыми людьми. Своевременная информация об этом поможет предотвратить трагедии.