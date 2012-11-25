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В Минске по дороге из аэропорта Jaguar с российскими номерами врезался в столб. Пассажирка погибла

25 ноября 2012 12:49
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Новости Беларуси. Сегодня утром Jaguar с российскими номерами врезался в осветительную мачту. В результате столкновения погибла 30-летняя женщина-пассажир. Как сообщил AUTO.TUT.BY пресс-секретарь МЧС, для деблокировки тела погибшей из автомобиля пришлось привлекать спасателей.

Автомобиль двигался со стороны национального аэропорта Минск в столицу, на 36-м км автодороги водитель не справился с управлением. Транспортное средство выехало на разделительную полосу и врезалось в осветительную мачту. Водитель и ещё один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.     

УГАИ УВД Миноблисполкома настоятельно рекомендует водителям быть внимательными и осторожными за рулем, особенно в утренние часы и ночью, когда на дорогах местами образуется скопление густого тумана. При движении соблюдайте максимальную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, правильно выбирайте безопасную скорость, избегайте такого опасного маневра, как обгон.

# Авария в Минске # авто

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