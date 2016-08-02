Врачи борются за жизнь 2-летнего мальчика, упавшего с 7-го этажа в Витебске

Новости Беларуси. За жизнь двухлетнего малыша борются врачи. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, трагедия произошла из-за беспечности взрослых. Родители мальчика оставили у окна кровать, по которой малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку...

В это время дома была только бабушка.

Вместе с внуком она пошла в ванную. Пока пожилая женщина занималась делами, ребенок незаметно выбрался в комнату. Когда она заметила пропажу, мальчик уже лежал внизу на газоне.

Незакрытые балконы, москитные сетки, табуретки, по которым легко подобраться к открытому окну. Детская шалость и взрослая невнимательность. Как уберечь от беды самое дорогое – что советуют психологи? (здесь подробнее)