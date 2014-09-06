Белорус спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей на польско-белорусской границе

Новости Польши. 6 сентября на дороге Каунас - Сувалки, вблизи белорусской границы, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

В ДТП попало 5 автомобилей: 2 тягача, грузовик и 2 легковушки.

По данным полиции, легковой автомобиль Citroen пропускал ехавшие по встречной полосе машины и ждал возможности повернуть налево, когда в него сзади врезался тягач, которым управлял белорус. К несчастью, впереди иномарки стоял еще один.

Citroen оказался зажатым между 2-х тягачей. После этого в них врезались еще две машины.

2 человека пострадали, но их жизням ничто не угрожает.

По предварительным данным, виноват в аварии белорус.

Недавно другой белорус спровоцировал аварию в Смоленской области: погибла женщина, 8-летний мальчик попал в реанимацию (см.видео).