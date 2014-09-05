Минчанин удирал от ГАИ на Opel без шин и на двух колесах

Новости Беларуси. Автомобиль Opel остановили сотрудники ГАИ минувшей ночью в Минске.



Машина двигалась на спущенных колесах.

От переднего колеса остался только диск. За автомобилем тянулся шлейф дыма, из-под колес летели искры.

Требование инспекторов остановиться водитель проигнорировал. Что и не удивительно. На весь салон гремела музыка. Автомобиль съехал на улицу Ландера, где и был остановлен сотрудниками ГАИ.



Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД (агентству «Минск-Новости»):

Водитель был настолько пьян, что едва держался на ногах. Нарушителя доставили на медосвидетельствование. В крови обнаружили 2,15 промилле алкоголя. По словам водителя, за час до задержания он пил вместе с друзьями водку и виски. Потом взял у товарища ключ от машины и поехал кататься по ночному городу. В 2012 году его лишили водительских прав за нетрезвую езду на три года.

В отношении горе-водителя составили три административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, езду без прав и неоднократное невыполнение требований сотрудников ГАИ.

И, судя по оперативным сводкам, три административных протокола за день – далеко не предел.

Настоящий экшен развернулся на улицах Минска несколько лет назад. 20-летний водитель пытался уйти от инспекторов на скорости 150 километров в час. В поле зрения правоохранителей лихач попал на проспекте Машерова, на сигнал остановиться он лишь прибавил газу. Когда инспекторы пытались его догнать, парень умышленно шел на таран. Остановить водителя удалось лишь за городом выстрелами по колесам. В отношении него было составлено 11 административных протоколов. Смотрите видео.