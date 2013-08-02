На автодороге Витебск-Гомель столкнулись легковушка, автобус и грузовик. 37-летний водитель погиб

Новости Беларуси. Страшное ДТП на автодороге Витебск-Гомель произошло сегодня утром. Неподалёку от деревни Мосток столкнулись три транспортных средства: легковой автомобиль Volkswagen Passat, микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик «ГАЗ-53».

Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Водители микроавтобуса и грузовика получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в Могилевскую городскую больницу скорой медпомощи.

Напомним, в мае этого года серьёзная авария произошла на автодороге Витебск-Полоцк, повлёкшая за собою гибель 4 медиков. Авария произошла в десяти километрах от Шумилино. На автомобиле скорой помощи пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск. На конференцию по вопросам кардиологии. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками сзади врезалась груженая фура (смотрите видео).