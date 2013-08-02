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Мозырский район: водитель квадроцикла погиб, врезавшись в дерево

02 августа 2013 15:30
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Новости Беларуси. Катание на квадроцикле в поселке Криничный Мозырского района закончилось трагедией. Вчера поздно вечером  38-летний мужчина, управляя квадроциклом, выехал на правый по ходу движения газон, врезался в дорожный знак, после чего в дерево.

Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия. 23-летний пассажир находится в реанимации. Оба катались без мотошлемов и защитной амуниции.

Напомним, вчера в Смолевичах водитель иномарки при повороте налево не убедился в безопасности манёвра, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу. В результате аварии 20-летний водитель мотоцикла и пассажир – его ровесник – с тяжелыми травмами доставлены в больницу (смотрите видео).

# авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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