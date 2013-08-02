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Минских водителей начали приучать к порядку с помощью шумовых полос швейцарской разработки

02 августа 2013 20:32
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Новости Беларуси. Эксперимент в действии. Столичных водителей приучают к порядку с помощью шумовых полос.

Такое ноу-хау минские госавтоинспекторы применили впервые. Полосы из пенобетона – швейцарской разработки. Высота не более сантиметра, поэтому водители, чтобы их преодолеть, могут не останавливаться, как в случае со «спящими полицейскими». Однако за счет весьма ощутимой в салоне автомобиля вибрации такие конструкции напомнят водителю о необходимости сбросить скорость перед пешеходным переходом или остановочным пунктом.

Оценить новинку уже можно на трех столичных улицах – Долгобродской, Первомайской и Ульяновской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Шумовые полосы – это эксперимент. Он реализуется на трех столичных улицах, где движение трамваев наиболее интенсивно. Мы внимательно изучим данную технологию, хотя в ее эффективности мы не сомневаемся. И планируем, что в будущем будем внедрять подобные конструкции на всех улицах столицы, где существует трамвайное движение. Мы надеемся, что данные конструкции помогут обезопасить дорожное движение и привлекать внимание водителей, что, в свою очередь, будет положительно сказываться на снижении количества дорожно-транспортных происшествий.

# авто # Правила дорожного движения # Татьяна Харлинская # Пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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