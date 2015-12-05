«БелДжи»: разработчики и водители – о белорусско-китайском автопроекте

Практически рекламу производимым в Беларуси легковым автомобилям сделал на днях Александр Лукашенко. Президент приоткрыл свою мечту: чтобы в Беларуси производились не только грузовики, тракторы и автобусы, но и народная «легковушка». Немцы когда-то назвали свой народный автомобиль – «Фольксваген». Беларусь пока называет «БелДжи». Ну, что ж, «поехали!» – говорит не космонавт Гагарин, а наш корреспондент Татьяна Ревизоре.

Биография белорусских автогигантов начала писаться в советскую эпоху. Наша страна тогда была сборочным цехом всего Союза. Что ж, времена меняются, а мы – не во всем: СССР нет почти четверть века, а машиностроение по-прежнему – визитная карточка промышленности Беларуси. И это уже всецело наша заслуга. Белорусские машины-гиганты знамениты в разных уголках мира. Легендарные БелАЗы вызывают восхищение, тракторы и комбайны подкупают трудолюбием, а троллейбусы, трамваи и автобусы отличаются надежностью.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Любой общественный транспорт ходит по своему маршруту, а вот если говорить о маршруте белорусского автопрома, то здесь наметилась еще одна очень важная точка – легковой автомобиль. На этой остановке мы, пожалуй, сейчас и задержимся.

Попытки создать производство именно легковых автомобилей предпринимались неоднократно. Первой, но так и не взлетевшей высоко ласточкой был «Форд» в 1997 году. После него – еще несколько брендов, однако не с одним из них так и не довелось довести намеченное до конца. Наверное, всему свое время: сегодня под Минском собирают французские и американские машины, а четыре года назад в Борисове начал обкатку проект «БелДжи».

Технологии из Поднебесной, сборка от Синеокой. По началу скептиков было немало. Но позже стало ясно: Китай готов идти впереди планеты всей и по части автомобильной. Концерн «Джили» входит в пять сотен сильнейших компаний мира. Автомобили марки продаются в 32 странах. У корпорации 18 заводов, а для подготовки специалистов есть собственная сеть вузов. Впрочем, есть чем гордиться и нам. То что слово «белорусское» – синоним слову «качество», сомнения не вызывает.

Павел Гурецкий, главный технолог СЗАО «БелДжи»:

Современная технология сборки автомобиля построена на достаточно простых принципах, исключающих влияние человеческого фактора на процесс сборки. Особая тщательность, с которой контролируется каждая операция, дает нам право говорить, что продукт не уступает тем брендам, которые собираются сегодня на территории нашего экономического пространства в этом ценовом диапазоне.

Проект «БелДжи» разделен на два этапа. Первый, это крупноузловая сборка легковушек. Сегодня годовая мощность предприятия – 10 тысяч машин в год. А вот второй этап куда глобальнее! Между Борисовом и Жодино не по дням, а по часам растет новый завод «БелДжи». Общий объем инвестиций в этот проект – 318 миллионов долларов. Плюс к этому и создание соответствующей инфраструктуры. Это будет первое в Беларуси предприятие по производству легковых машин. Авто здесь будет проходить полный технологический цикл – сварку, покраску, сборку. Не только отечественные технологии, но и отечественные материалы будут использоваться по максимуму.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

Планируется запустить завод с 1 января 2017 года. Производственная мощность будет 60 тысяч автомобилей в год. Проект рассчитан на рынок Таможенного союза, поэтому при успешных продажах будет рассматриваться вопрос об увеличении мощностей до 120 тыс.

Этот суперсовременный завод даст более тысячи трехсот новых рабочих мест. Но еще больше такой проект способен дать в глобальном масштабе. Автомобилестроение, известно, – локомотив экономики страны. Кстати, для президента, как он признается пару дней назад, такое производство и вовсе «давняя мечта». При этом белорусский автомобиль непременно должен быть «народным». Выгодным и по качеству, и по цене.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы приняли решение: быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий. Там, где можем, а мы можем, опыт у нас есть сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Национальной академии наук, и в прикладной науке также.

Кстати, поделиться опытом наши ученые готовы. Тем более, есть что сказать. Имеющаяся научная база нарабатывалась десятилетиями. Это опыт многих институтов в работе с автомобильной тематикой и автомобильными компонентами.

Сергей Поддубко, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

Наша деятельность была связана с большегрузными автомобилями, но это легко перекладывается и на легковые автомобили. Но главное – это кадры. В нашей республике очень хорошо подготовленные кадры для автомобильной индустрии. У нас вузы, очень хорошие техникумы, то есть специалисты есть. А это главное, потому что кадры решаю все.

Из ретро-машины машину мечты Александр сделал сам. Впрочем, кроме прыгающего «Шевроле» в его гараже есть и перекроенный на свой вкус «Запорожец». Конструктор не скрывает: винтажным ласточкам он изменять не собирается, но и новое направление деятельности отечественного автопрома ему симпатично.

Александр Шурин:

Чем дороже машина, тем современнее, тем дороже ее обслуживание. Причем, за год, за два — это чуть ли не пол стоимости машины. Если китайский автомобиль будет простой, надежный, доступный и, самое главное, если экономически он выгоден для производства государству, то почему бы и нет.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Оценить белорусско-китайский проект мы попросим людей, которые разбираются, наверное, во всем, а уж точно в автомобилях! Как вы, наверняка, догадались, мы отправляемся к таксистам.

Водители такси:

Только все хорошее. Машина отличная. Всем советую.

Езжу уже больше десяти месяцев. Автомобиль хороший, надежный, пока не был подвержен никакому ремонту. Только техническое обслуживание.

Нормально дает обороты. В принципе, нормальный автомобиль. Для своей стоимость – это нормальный автомобиль. (Этот автомобиль может стать «народным»?) Вполне.

На самом деле службу такси в качестве экспертной структуры мы выбрали неслучайно. Во-первых, машины здесь – настоящие рабочие лошадки. В месяц каждое такое авто с шашечками проходит около 10 тысяч километров. Обычной машине такой пробег едва по силам. А во-вторых, в выбранном нами таксопарке – 90% машин уже белорусской сборки.

Константин Королев, директор частного транспортного унитарного предприятия:

Мы первопроходцы по покупке автомобилей белорусско-китайского производства. И уже они народу примелькались. Мы не добились того, но скорей всего она похожа на старую «Волгу», то есть, если «Волга» в такси, значит, хороший автомобиль. Мы добились такого от «Джили». Она в такси, значит, доверие уже у человека будет. Если мы ее взяли – коммерсанты, бизнесмены, считаем каждую копейку, то человек обычный последует нашему примеру.

Из мечтаний и прожекторов уже почти соткалась в нечто осязаемое и вещественное целая промышленная отрасль. На статус авто сверхдержавы Беларусь пока не претендует, но долгая дорога начинается с одного шага. Например, на месте этой бурлящей людьми и машинами стройки еще совсем недавно было просто чистое поле.