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ДТП под Новогрудком: погибли водитель гужевой повозки и лошадь

05 декабря 2015 13:37
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Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла вечером в пятницу возле деревни Мильковичи.

Водитель «Фольксваген» при встречном разъезде не заметил на дороге гужевую повозку.

Повозка не была обозначена ни фонарями, ни световозвращающими элементами.

Пресс-служба Гродненской областной ГАИ:
Возле деревни Мильковичи телега ехала по встречной полосе движения, когда в нее врезался «Фольксваген». Последнего выбросило на противоположную сторону дороги, где с нею столкнулся «Форд». Пожилой возчик, пока находился в сознании, не смог сказать, куда ехал.

Возчик скончался в больнице через четыре часа после ДТП. Лошадь пала на месте происшествия. 

# Авария в Гродненской области # авто

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