ДТП под Новогрудком: погибли водитель гужевой повозки и лошадь

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла вечером в пятницу возле деревни Мильковичи.

Водитель «Фольксваген» при встречном разъезде не заметил на дороге гужевую повозку.

Повозка не была обозначена ни фонарями, ни световозвращающими элементами.



Пресс-служба Гродненской областной ГАИ:

Возле деревни Мильковичи телега ехала по встречной полосе движения, когда в нее врезался «Фольксваген». Последнего выбросило на противоположную сторону дороги, где с нею столкнулся «Форд». Пожилой возчик, пока находился в сознании, не смог сказать, куда ехал.