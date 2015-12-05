С 1 декабря автомобилисты обязаны перейти на зимнюю резину: УГАИ ГУВД Мингорисполкома о том, можно ли «объехать» эту норму

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В ней мы стараемся как можно подробнее рассказать о разных аспектах столичной жизни. О чем мы хотели бы поговорить сегодня? Это первый выпуск последнего месяца года. Мы, наконец, дождались зимы. Она пришла, захватив с собой все свои атрибуты – первые морозы и гололед. Чудесное время года, но не для автомобилистов. Погода большого города потребовала не только одеться по сезону, но и по сезону обуть свою машину. А контролировать эту моду с 1 декабря вышли сотрудники ГАИ.

Зимняя резина – безопасность или лишние траты? Можно ли «объехать» эту норму на всесезонке или комбинации шин? Узнаем у Андрея Зырянова, заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.