На Орловской в Минске грузовик насмерть сбил 91-летнюю женщину: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Трагедия на перекрёстке улиц Долгиновский тракт и Орловская.

По информации ГАИ, 24-летний водитель МАЗа поворачивал с Долгиновского тракта.

Водитель грузовика утверждает, что пешехода не заметил.

Остановился после того, как «почувствовал» удар.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте ДТП на перекрестке ул.Орловской и Долгиновского тракта, где в результате наезда автомашиной МАЗ погибла женщина 1924 г.р. УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1991 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Если вы располагаете важной для следствия информацией, в том числе видеозаписями данного события с мобильных устройств, пожалуйста, сообщите об этом по следующим телефонам: 222-25-10, 222-17-17, 222-08-29.