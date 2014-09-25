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Барановичи: женщина на Opel не пропустила мотоцикл, 27-летний байкер погиб

25 сентября 2014 13:19
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Новости Беларуси. 27-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

По предварительной версии, 36-летняя женщина, которая находилась за рулем Opel Astra, выезжала со двора на улицу Кирова и не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который ехал по главной.

Напомним, неделю назад в Лиде автобус не пропустил мотоцикл.

Байкер и его пассажирка погибли на месте (жители Лидского района – 31-летний молодой человек из п. Первомайский и 23-летней девушка из д. Пески). Подробности трагедии вы узнаете из видео. 
 

# авто # Фотофакт # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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