Барановичи: женщина на Opel не пропустила мотоцикл, 27-летний байкер погиб

Новости Беларуси. 27-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

По предварительной версии, 36-летняя женщина, которая находилась за рулем Opel Astra, выезжала со двора на улицу Кирова и не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который ехал по главной.

Напомним, неделю назад в Лиде автобус не пропустил мотоцикл.

Байкер и его пассажирка погибли на месте (жители Лидского района – 31-летний молодой человек из п. Первомайский и 23-летней девушка из д. Пески). Подробности трагедии вы узнаете из видео.

