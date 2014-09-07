Автодороги Беларуси: из чего будет сделана вторая кольцевая и какое покрытие предпочитают водители

Новости Беларуси. С одной стороны, наши трассы уже своего рода бренд для зарубежных гостей, и все же с другой, по мнению самих же водителей, тем же развязкам порой не хватает продуманности и они больше напоминают лабиринты. А ведь наша страна в свое время была едва ли не первопроходцем в строительстве бетонных дорог в СССР.

Перед Олимпиадой-80 Союз закупил в США три укладчика. И один из них разобрали, чтобы создать советский комплект аналогичной техники. Как раз первый такой агрегат и отправился к нам на строительство «Олимпийки» М-1.

Рулевой ас Александр даже примерно не подсчитает, сколько десятков тысяч километров он уже намотал по белорусским трассам. И сегодня наш «народный» эксперт рассекретит свои путевые заметки. Тема для беседы под стук колес находится уже на выезде из Минска.

Настоящей полосой разгона для водителей скоро станет гомельская трасса. Сегодня там продолжаются работы. Конечно, автолюбителям не очень удобно. Но ведь потерпели и дождались-таки новой дороги из Минска в Могилев – вспоминает Александр. Тогда и ему казалось: этой стройке ни конца, ни края. Зато сегодня у позитивных впечатлений – главная дорога.

А вот поездку по Минской кольцевой, особенно в час-пик, сказкой можно назвать с очень большой натяжкой. Но пока штопор от таких пробок не придумали, решили действовать наверняка: уже к началу 2017 года вокруг столицы замкнется второе дорожное кольцо.

Виктор Шумчик, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

На миллион жителей необходимы две полосы кольцевой дороги. У нас 6 полос суммарно и два миллиона жителей. По общим правилам, пропускной способности хватает. Вопрос просто в пиковых нагрузках.

Александр Мисевич, водитель:

Вторая кольцевая нужна, потому что машин с каждым годом больше и больше. Молодежь вырастает, хочет машины-машины-машины, а им родители их покупают-покупают-покупают.

Кстати, вторая МКАД будет «бетонкой», в руках у Виктора Касперовича – по сути кусок новой кольцевой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Шумчик, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

К нашему бетону применяются повышенные требования по морозостойкости. Будет хороший бетон. Сейчас цементная промышленность наша выпускает высококачественный цемент, который позволяет строить долговечные дороги.

В защиту бетона уже выступило время. Из почти 2000 километров дорог с подобным покрытием, построенных еще при Советском Союзе, большая половина дотянула до нынешних времен. Да, асфальт значительно дешевле, но это как с осенними ботинками: купишь за копейки – на два сезона от силы. А можно раскошелиться и несколько лет быть спокойным, что не отвалится каблук.

Сергей Исаков, главный инженер РУП «Минскавтодор-центр»:

Цементобетонное покрытие жестче. Но по долговечности цементобетонное покрытие на порядок выше, чем асфальтобетонное. На протяжении 30-50 лет цементобетонное покрытие может обходиться без капитального ремонта. Асфальтобетонное покрытие в среднем 7-8 лет, и необходимо капитально ремонтировать.

Конечно, «жить» несколько десятилетий «бетонка» будет лишь с условием грамотного обслуживания. Если, к примеру, вовремя не обработать, швы и в процессе их забьет водой и грязью, дорога разрушится значительно быстрее.

Как брутально говорят сами дорожники: бетон ошибок не прощает. Да и водители тоже.

Александр Мисевич, водитель:

Мне асфальт лучше, потому что по «бетонке» едешь: «дых-дых-дых», колеса трясутся, как по гладильной доске.

Александр Дурейко, водитель:

Мне больше бетонные дороги нравятся, потому что они надежнее.

Пока Анатолий собирался с мыслями, Александр Дурейко решил не оставлять на обочине еще одну изъезженную автолюбителями тему. Развязки, которые порой больше напоминают лабиринт.

Александр Дурейко, водитель:

Попроще съезды сделать, не нужно усложнять. На Витебск съезд: налево нужно повернуть, потом под мост, а можно же вправо и все.

Александр Мисевич, водитель:

Иногда мудрено: проект сделают, чтобы потом переделывать. Некоторые развязки нормальные. Проспект Дзержинского: тройной мост – идеально, там ехать – просто супер.

На фоне позитивного примера проспекта Дзержинского весьма «своеобразно», назовем это «с изюминкой», выглядит один из въездов в Минск.

Зато дяде Славе с его Машей не нужно думать о мудреных ярусах. Где захотели – там развернулись. Бетон, асфальт. Сельский рулевой давно проверил: Маша – самый беспристрастный оценщик дорожного качества.

Вячеслав:

Она постоянно выбирает, где ей лучше идти. То есть она ощущает, когда дорога некачественная. Она обычно идет на обочину.

Оптимальной дороги на все колеса и все подковы, пожалуй, не найдешь. Кто-то не любит шума «бетонки», а для кого-то именно надежность путевого покрытия – залог комфорта за рулем. Одним водителям по душе романтика проселочной, другим – ретро-грохот булыжника, как в Гомеле. И, пожалуй, здесь важнее, чтобы на дороге – без дураков. Тогда и любая дорога придется по вкусу. Доказано Машей.