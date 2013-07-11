Лобовое столкновение Аudi с грузовиком под Гомелем. Водитель госпитализирован

Новости Беларуси. Лобовое столкновение автомобиля Аudi с грузовиком ГАЗ произошло вчера недалеко от деревни Ченки Гомельского района. 48-летнего водителя легковушки из салона деблокировали спасатели. Мужчина доставлен в больницу. Предварительный диагноз – «закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого плеча».



Как сообщили в МЧС, водитель грузовика не пострадал.

Напомним, в недавней аварии в Бресте трагедии избежать не удалось. В областном центре выясняют причину крупного ДТП, в результате которого погиб пассажир одного из автомобилей. На улице Пионерской лоб в лоб столкнулись «Opel Astra» и «Mercedes». Свидетели аварии утверждают, что одна из машин выехала на встречную полосу. В результате пассажир первого автомобиля погиб, водители с тяжелыми травмами доставлены в больницу (смотрите видео).