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24 декабря в Минске открытым пламенем горел микроавтобус. Частично остановилось движение

24 декабря 2013 10:31
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Новости Беларуси. В Минске напротив Кальварийского кладбища утром открытым пламенем горел микроавтобус. Возгорание произошло в моторном отсеке. По словам очевидцев, огонь охватил машину в считанные секунды, салон выгорел полностью.

Никто не пострадал. Но пожар был таким сильным, что частично остановилось движение. Водители пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, однако это оказалось бесполезным. Устранить возгорание удалось лишь прибывшим спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # авто

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