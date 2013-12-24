24 декабря в Минске открытым пламенем горел микроавтобус. Частично остановилось движение

Новости Беларуси. В Минске напротив Кальварийского кладбища утром открытым пламенем горел микроавтобус. Возгорание произошло в моторном отсеке. По словам очевидцев, огонь охватил машину в считанные секунды, салон выгорел полностью.

Никто не пострадал. Но пожар был таким сильным, что частично остановилось движение. Водители пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, однако это оказалось бесполезным. Устранить возгорание удалось лишь прибывшим спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.