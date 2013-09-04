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Авария в Минске. Водитель микроавтобуса, врезавшегося в грузовое авто, погиб на месте

04 сентября 2013 18:35
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Новости Беларуси. Сегодня в Минске ударились микроавтобус и груженый грузовик. Обе машины — служебные. ДТП произошло на улице Уборевича. Микроавтобус по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в грузовое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водителю первой машины уже ничем нельзя было помочь, его пассажир госпитализирован. Медики не исключают, что у скончавшегося мужчины случился инсульт. Водитель грузовика не пострадал. Медэкспертиза подтвердила, что он был трезв. На место аварии выезжала оперативно-следственная группа. Назначена проверка.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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