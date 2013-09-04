В Бресте пьяный водитель снёс три шлагбаума и два светофора

Новости Беларуси. Произошло всё ранним утром и уже в это время мужчина был сильно пьян. Он превысил скорость, не справился с управлением – в результате снёс оборудование на переезде. Автомобиль искорёжен, а вот сам водитель удивительным образом не пострадал.

В крови 25-летнего жителя Пружанского района обнаружено 1,6 промилле алкоголя. В таком состоянии молодой человек вряд ли видел, куда едет, и помнил зачем. Инспекторы пожимают плечами: в этой аварии чудом обошлось без жертв.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:

ДТП случилось около 05:30. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем. После этого машина врезалась в сооружения на железнодорожном переезде и дорожный знак.

Напомним, недавно в Борисове пьяный автомобилист стал виновником ДТП. Местный житель решил испытать судьбу и не побоялся сесть за руль в нетрезвом состоянии. Неправильно выбранная скорость движения, умноженная на замедленную реакцию, привела к тому, что мужчина не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу (смотрите видео).