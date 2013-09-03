Авария в Минске: мотоциклист врезался в автопоезд

Новости Беларуси. На улице Академической в Минске мотоциклист врезался в автопоезд. Водитель фуры решил перестроиться, и в момент, когда кабина оказалась в соседней полосе, произошло столкновение. После удара мотоциклиста отбросило на встречную, но, к счастью, серьезных травм он не получил, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодой человек утверждал, что ехал со скоростью 60—70 км/ч, была бы скорость больше — были бы другие последствия. По словам водителя фуры, на которого инспекторы составили протокол, он перед маневром посмотрел в зеркало заднего вида, однако мотоциклиста не заметил.