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Авария в Минске: мотоциклист врезался в автопоезд

03 сентября 2013 18:09
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Новости Беларуси. На улице Академической в Минске мотоциклист врезался в автопоезд. Водитель фуры решил перестроиться,  и в момент, когда кабина оказалась в соседней полосе, произошло столкновение. После удара мотоциклиста отбросило на встречную, но, к счастью,  серьезных травм он не получил, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодой человек утверждал, что ехал со скоростью 60—70 км/ч, была бы скорость больше — были бы другие последствия. По словам водителя фуры, на которого инспекторы составили протокол, он перед маневром посмотрел в зеркало заднего вида, однако мотоциклиста не заметил.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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