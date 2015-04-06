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Авария в Минске: Столкнулись 3 машины, 3 человека увезла скорая

06 апреля 2015 18:19
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Новости Беларуси. Серьёзная авария во Фрунзенском районе Минска. 6 апреля вечером на перекрестке улиц Притыцкого и Лещинского столкнулись три автомобиля.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несоблюдения водителями дистанции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Больше всех досталось авто посередине. Удар был такой силы, что иномарку буквально смяло.

На место прибывали расчёты спасателей, бригады скорой, экипажи ГАИ.

Пострадали три человека. Сейчас они в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Андрей Жихарев, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского района:
На месте ДТП остался только один участник. Это водитель первой машины. Водителя и пассажира второй машины забрала скорая помощь, а также водителя третьей машины, который совершил наезд. 

# Аварии # Авария в Минске # авто

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