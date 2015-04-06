Оплатить парковку с помощью СМС могут минчане с 6 апреля

Новости Беларуси. Оплатить парковку с помощью СМС. Теперь такая возможность появилась у минчан. Система ранее проходила обкатку, а теперь заработала в полную силу.

Алгоритм весьма прост: при отправлении информации на короткий номер со счета абонентов мобильных операторов будут списываться деньги.

Принцип работы автоматизированных парковок в столице останется прежним. Оплатить машино-место, как и прежде, можно также специальной карточкой, наличными или пластиковой банковской картой в паркомате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.