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Оплатить парковку с помощью СМС могут минчане с 6 апреля

06 апреля 2015 07:31
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Новости Беларуси. Оплатить парковку с помощью СМС. Теперь такая возможность появилась у минчан. Система ранее проходила обкатку, а теперь заработала в полную силу.

Алгоритм весьма прост: при отправлении информации на короткий номер со счета абонентов мобильных операторов будут списываться деньги.

Принцип работы автоматизированных парковок в столице останется прежним. Оплатить машино-место, как и прежде, можно также специальной карточкой, наличными или пластиковой банковской картой в паркомате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автостоянки # авто

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