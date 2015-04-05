В центре Минска, уходя от лобового столкновения, водитель выехал на тротуар и снес светофор – машина перевернулась

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла 5 апреля в центре Минска. На перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Машерова чудом удалось избежать лобового столкновения автомобилей. Водитель моментально среагировал на препятствие и выехал на тротуар.

Светофор остановил движение машины, но не красным сигналом, а в буквальном смысле слова. В итоге автомобиль перевернулся.

К счастью, оба водителя остались невредимы, от госпитализации они отказались. Пока идет следствие и причины происшествия неизвестны. По словам очевидцев и самих водителей, скоростной режим нарушен не был, оба водителя в трезвом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Витко, инспектор ДПС администрации Центрального района Минска:

Одна машина двигалась по проспекту Машерова (это «Субару») со сторону улицы Богдановича в направлении улицы Красная, то есть перекресток она намеревалась проехать прямо. Вторая машина («Хёндай») двигалась со стороны улицы Красная по проспекту Машерова в направлении улицы Куйбышева, то есть на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Машерова данная машина собиралась осуществить маневр левого поворота. Но в итоге произошло столкновение автомашин. В ДТП никто не пострадал, слава богу. Сегодня праздник – католическая Пасха и Вербное Воскресенье. Может, это еще и сложилось в счастливый исход.