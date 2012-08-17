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Авария в Минске. Прицеп, отделившись от фуры, снёс светофор и дорожные знаки

17 августа 2012 20:00
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Новости Беларуси. Необычная авария произошла сегодня на ул. Лобанка в Минске. Во время движения прицеп отделился от КАМАЗа, грузовик стал неуправляемым и экстренно остановился уже на островке безопасности. По пути фура снесла светофорный столб и дорожные знаки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Басько, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского  РУВД:
Рассматривается вина водителя, поскольку во время движения и эксплуатации транспортного средства он должен следить за технической исправностью данного транспортного средства.  Ответственность будет нести водитель за нарушение правил. Материальный ущерб возместит страховая компания организации.

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