Авария в Минске. Прицеп, отделившись от фуры, снёс светофор и дорожные знаки

Новости Беларуси. Необычная авария произошла сегодня на ул. Лобанка в Минске. Во время движения прицеп отделился от КАМАЗа, грузовик стал неуправляемым и экстренно остановился уже на островке безопасности. По пути фура снесла светофорный столб и дорожные знаки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Басько, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского РУВД:

Рассматривается вина водителя, поскольку во время движения и эксплуатации транспортного средства он должен следить за технической исправностью данного транспортного средства. Ответственность будет нести водитель за нарушение правил. Материальный ущерб возместит страховая компания организации.