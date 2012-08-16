Студент из Пинска с помощью пилы-болгарки переделал «Ауди» в кабриолет

Новости Беларуси. Отпилив крышу у автомобиля «Ауди-100» 23-летний Роман Ярмак, стал владельцем первого в Пинске оригинального кабриолета, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Роман Ярмак, владелец самодельного кабриолета:

Каждый выезд в город сопровождается бурной реакцией прохожих. Начинают фотографировать, на видео снимать. Я сам первое время в шоке был. Реакция, как будто я на космическом корабле по городу лечу. А когда мой друг выложил фото в социальной сети, за один день мы собрали 1600 просмотров. Так люди не реагируют даже на те два дорогущих кабриолета, что у нас по городу колесят.

Молодой человек, студент Белорусской сельскохозяйственной академии признаётся, что идея родилась спонтанно. Машину Роман приобрёл за 1000 долларов, на круги для пилы-болгарки пришлось потратить всего 20 тысяч белорусских рублей. Работа над созданием новой модели составила два часа.

Роман Ярмак, владелец самодельного кабриолета:

Друзья и знакомые говорили, что ездить не будет, развалится, мол, не приспособлено авто под кабриолет. Но я уже полтора месяца езжу, и нормально. Как-то по дороге в Столин гаишники остановили, пригрозили штрафом, но отпустили. Мне сказали, что нужно в МРЭО зарегистрировать его, а то светит штраф. На следующий год собираюсь сделать все основательно, как у настоящего кабриолета. И в салатовый цвет покрасить.

По словам начальника УГАИ УВД Брестского облисполкома молодому человеку может грозить сразу два административных наказания: за отсутствие ремней безопасности и за отсутствие техосмотра к новой «модели» автомобиля.

Андрей Сумар, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Самое страшное в этой ситуации то, что парень вместе с основной конструкцией спилил стойки, к которым крепятся ремни безопасности. А ремни безопасности, как показывает практика, спасают в 60% случаев ДТП. Владельцу авто может грозить сразу два административных наказания. За неиспользование ремней безопасности предупреждение или штраф до одной базовой (при повторном нарушении в течение года – до пяти). Пройти техосмотр он не сможет, так как переоборудование не предусмотрено заводом-изготовителем. А за езду без техосмотра опять же штраф до двух базовых. Для того, чтобы мы имели возможность выпустить такой автомобиль на дорогу, его владельцу нужно получить сертификат соответствия в Белорусском национальном техническом университете. В противном случае парень получит предписание об устранении недостатков. За невыполнение предписания ему грозит еще один штраф – до 20 базовых величин.