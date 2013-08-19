Легковушка с российскими номерами врезалась в столб в Оршанском районе. Погибли 2 человека, в том числе школьник

Новости Беларуси. Страшная авария под Оршей. Ночная поездка для четверых молодых людей закончилась трагедией. ДТП произошло в деревне Пищалово.

Водитель, управляя легковым автомобилем с российскими номерами, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. В итоге погибли два пассажира – 24-летний парень и ученик 9 класса. Сам водитель и еще одна пассажирка, 18-летняя девушка, госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в ГАИ, парень, управлявший машиной, ранее был лишен прав за пьяное вождение. Был ли он «под градусом» и сейчас выясняется.