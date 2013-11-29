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К 2015 году время в пути от Бреста до Москвы составит 9 часов

29 ноября 2013 08:21
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Новости Беларуси. От Бреста до Москвы за 9 часов. Скоростное железнодорожное движение между городами планируется открыть с 2015 года. Этот проект реализуется в рамках госпрограммы по развитию транзитного потенциала нашей страны. Более того, в свете организации скоростного движения в Бресте планируется модернизировать инфраструктуру пункта перехода на европейскую колею. В итоге время в пути из Москвы до Берлина через наш областной центр будет составлять 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Белорусская железная дорога

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