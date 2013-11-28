Прямой эфир

20 новых датчиков скорости установят на МКАД

28 ноября 2013 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снимок на память. Камеры фотофиксации продолжают следить за столичными нарушителями. Под пристальным вниманием вновь окажется минская кольцевая. Здесь планируют установить сразу 20 датчиков скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеры практически одновременно будут производить два снимка с разными режимами фотовспышки. Один позволит установить регистрационный номер автомобиля, другой – его марку, модель и цвет.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Те камеры фиксации скоростного режима, которые уже установлены на Минской кольцевой автодороге, показали свою эффективность. 90% водителей не превышают скоростной режим. Когда там стояли инспекторы, то правила дорожного движения соблюдали только 65% водителей. Поэтому камеры фотофиксации беспристрастны, с ними невозможно договориться. И, действительно, наши водители бояться так называемых писем счастья. И мы надеемся, что 20 дополнительных комплексов фотофиксации будут положительно сказываться на безопасности дорожного движения.

# ГАИ ГУВД Мингорисполкома # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика # авто # Татьяна Харлинская

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Ленинградской в Минске загорелся автомобиль. Прохожие потушили его до приезда пожарных
28 ноября 2013 18:03

На улице Ленинградской в Минске загорелся автомобиль. Прохожие потушили его до приезда пожарных

Более 400 аварий за сутки зарегистрировано на трассах Беларуси. Одна из причин - непогода
27 ноября 2013 18:03

Более 400 аварий за сутки зарегистрировано на трассах Беларуси. Одна из причин - непогода

Авария в Минске. Водитель троллейбуса протаранил припаркованные машины на Ванеева
26 ноября 2013 18:35

Авария в Минске. Водитель троллейбуса протаранил припаркованные машины на Ванеева