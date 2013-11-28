20 новых датчиков скорости установят на МКАД

Новости Беларуси. Снимок на память. Камеры фотофиксации продолжают следить за столичными нарушителями. Под пристальным вниманием вновь окажется минская кольцевая. Здесь планируют установить сразу 20 датчиков скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеры практически одновременно будут производить два снимка с разными режимами фотовспышки. Один позволит установить регистрационный номер автомобиля, другой – его марку, модель и цвет.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Те камеры фиксации скоростного режима, которые уже установлены на Минской кольцевой автодороге, показали свою эффективность. 90% водителей не превышают скоростной режим. Когда там стояли инспекторы, то правила дорожного движения соблюдали только 65% водителей. Поэтому камеры фотофиксации беспристрастны, с ними невозможно договориться. И, действительно, наши водители бояться так называемых писем счастья. И мы надеемся, что 20 дополнительных комплексов фотофиксации будут положительно сказываться на безопасности дорожного движения.