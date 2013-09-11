Авария с участием 7 авто на МКАД. 2 человека госпитализированы

Новости Беларуси. Сразу семь автомобилей столкнулись сегодня днем на 9 километре кольцевой автодороги. По информации ГАИ, автомобиль Renault, двигаясь в направлении центра города, выехал на встречку, по касательной задел микроавтобус Mercedes, BMW и «Таврию», затем произошло лобовое столкновение с Mazda и в завершение – с Nissan Murano. При столкновении Renault с BMW у последней иномарки оторвалось колесо и ударило проезжавший Ford Galaxy.

Два человека госпитализированы. Причины аварии выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

34-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с 5 автомобилями, которые ехали во встречном направлении. В результате, водитель был доставлен с многочисленными переломами в больницу. Также пострадала женщина-водитель автомобиля Mazda. По данному факту проводится проверка. Рассматриваются следующие версии: с одной стороны, это может быть неисправность самого автомобиля, с другой – не исключается тот факт, что водитель мог уснуть за рулем.