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Крупная авария в Гватемале унесла жизни 43 человек

10 сентября 2013 09:40
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Новости Гватемалы. В Гватемале выясняют причины крупной аварии, которая случилась недалеко от столицы страны. По непонятным причинам, автобус, до отказа заполненный пассажирами, потерял управление и упал в пропасть. Погибли 43 человека, десятки травмированы.

По предварительной версии, к катастрофе могла привести чрезмерная перегруженность автобуса, вследствие чего на одном из сложных участков автострады у машины отказали тормоза. Не исключено также, что трагедия случилась из-за превышения скоростного режима.

Среди пассажиров было много продавцов, которые везли товары на рынки гватемальской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт

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