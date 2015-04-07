Водитель внедорожника чудом остался жив при падении с 20-метровой эстакады

Новости России. Автомобиль на большой скорости выехал на эстакаду, и в какой-то момент водитель потерял управление. Перескочив через ограждение, иномарка падает с двадцатиметровой высоты на дорогу и от удара в прямом смысле превращается в груду металлолома.



Все произошло в Центральном районе города-курорта Сочи. За рулем Range Rover находился 29-летний мужчина, на пассажирском сидении – его 23-летняя спутница.

Водитель и пассажирка самостоятельно выбрались из покореженного салона. На удивление, молодые люди отделались легкими травами.

Вероятной причиной аварии стал мокрый снег.

В декабре прошлого года мы рассказывали про еще одно чудесное спасение. Россиянин выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде.

Местная пресса тогда писала: «то, что он выжил, чудо – не иначе». По словам спасателей, случай уникален: такое происходит один раз в 10 лет. Молодой человек действительно пережил второе рождение. Подробности и кадры с места происшествия здесь.