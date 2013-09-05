91-летняя пьяная женщина за рулём авто создала аварийную ситуацию в Могилёвской области

Новости Беларуси. Представительницы слабого пола всё чаще становятся виновницами аварий на белорусских дорогах. В марте этого года серьёзная авария произошла в Минске. Иномарка, в которой находились две женщины, врезалась в осветительную мачту. Удар был настолько сильным, что машина буквально развалилась пополам. Женщина-водитель, видимо, находясь в шоковом состоянии, покинула место происшествия.

Этим летом в 200 метрах от деревни Коробчицы Гродненской области по вине женщины-водителя произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. От автомобиля «Пежо» практически ничего не осталось. Супружеская пара – 62-летний водитель «Пежо» и его 60-летняя супруга – погибли. В крови виновницы трагедии – 60-летней женщины – обнаружено 2,14 промилле алкоголя.

По информации могилёвских инспекторов, в области с начала этого года женщины 12 000 раз привлекались к ответственности за нарушение ПДД на дорогах. В состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля задержана 91-летняя женщина.

В 2010 году женщины-водители стали участниками 494 дорожно-транспортных происшествий. Это примерно каждое шестое ДТП в стране. Причем самый аварийный возраст у дам – 24-28 лет. Новый тип водителя с аккуратным макияжем, в юбке и обязательно пристегнутый появился на дорогах 90-е. Женщина за рулем – притча во языцех. Если верить мужчинам, то почти все аварии на дорогах случаются по вине слабой половины человечества. Есть различие и по цвету авто. Так, самые опасные водительницы – на синих автомобилях: в 2010 году «женские» автомобили такого цвета стали причиной 96 ДТП. Так ли это на самом деле, смотрите видео.