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84-летний водитель не пропустил внедорожник на перекрестке в Минске: водитель кроссовера госпитализирована

03 октября 2014 10:30
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Новости Беларуси. Правило правой руки. На одном из минских перекрестков произошла авария. По предварительной информации, водитель легковой машины 84 лет, поворачивая налево, не пропустил внедорожник, за рулем которого находилась молодая женщина.

В результате удара у легковушки значительные повреждения передней части кузова, выбито лобовое стекло. Кроссовер отделался поврежденным крылом, бампером и спущенным колесом.

По словам инспекторов, не обошлось без травм. Пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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