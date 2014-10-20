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Под Лунинцом столкнулись два Mercedes-Benz, два человека погибли

20 октября 2014 11:03
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Новости Беларуси. Трагедия произошла на участке трассы М-10 в Лунинецком районе.

25-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с таким же автомобилем, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате столкновения два пассажира автомобилей – 22-летний житель Бреста и 51-летний житель Могилевской области – скончались на месте.

Водители обеих иномарок с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, на прошлой неделе ДТП на автодороге «Заславль-Дзержинск» унесло жизни двух человек. 30-летний водитель легкового автомобиля на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Брестской области

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